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Новости культуры

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Певица Леди Гага поет гимн США на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года Певица Леди Гага поет гимн США на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года

Леди Гага исполнила гимн США на инаугурации Байдена

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Певица Леди Гага исполнила гимн США на церемонии инаугурации избранных президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале Байдена.

Певица вышла на сцену в пышной красной юбке и темно-синем пиджаке с золотой брошью в виде голубя и взяла золотой микрофон, после чего исполнила американский гимн.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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