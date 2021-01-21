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Новости культуры

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Посетитель на открытии выставки &laquo;Некто 1917&raquo; в Третьяковской галерее Посетитель на открытии выставки &laquo;Некто 1917&raquo; в Третьяковской галерее

В Москве откроются музеи, библиотеки и выставочные залы

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В связи с улучшением ситуации с коронавирусом в Москве с пятницы, 22 января, возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Кроме того, с пятницы разрешается проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновляют работу колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения.

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