В Москве откроются музеи, библиотеки и выставочные залы

В связи с улучшением ситуации с коронавирусом в Москве с пятницы, 22 января, возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Кроме того, с пятницы разрешается проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновляют работу колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения.