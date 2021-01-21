Шварценеггер привился от коронавируса

Актер Арнольд Шварценеггер рассказал в Twitter, что сделал прививку от коронавируса в Лос-Анджелесе.

73-летний голливудский актер прошел вакцинирование на стадионе «Доджерс», который был превращен в большой прививочный пункт. «Никогда не был так рад постоять в очереди. Если можете, присоединяйтесь ко мне и запишитесь на вакцинирование. Идем со мной, если хочешь жить!» — процитировал он в твите свою знаменитую фразу из «Терминатора».

Известно, что от коронавируса также привился 75-летний актер Стив Мартин.

Ранее другого героя боевиков Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть защитную маску.