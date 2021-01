Букмекеры рассказали о возможной судьбе Саманты из «Секса в большом городе»

Букмекеры рассказали о возможной судьбе Саманты — героини сериала «Секс в большом городе», которую в продолжении шоу отказалась играть Ким Кэтролл.

Актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис вернутся к своим ролям в сиквеле «And Just Like That…». Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на букмекерскую контору Bovada, больше всего ставок телезрители делают на то, что сценаристы объяснят отсутствие Саманты ее смертью.

Кроме того, беттеры предполагают, что Саманта может переехать из Нью-Йорка, быть вовсе не упомянутой, все еще жить в Нью-Йорке либо оказаться в тюрьме.

Ранее автор «Секса в большом городе» оценила продолжение сериала без Саманты.