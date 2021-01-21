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Новости культуры

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Не только певец, но и вообще дирижер FILE&nbsp;- In this Saturday, Jan. 27, 2001, file photo, Placido Domingo directs the Washington Opera Orchestra and Chorus during a rehearsal of Verdi's Requiem at Washington's Constitution Hall. Nine women in the opera world have told The Associated Press that they were sexually harassed by Domingo in encounters that took place over three decades, at venues that included the Washington Opera, the Los Angeles Opera and other opera companies. (AP Photo/Richard Drew, File) Не только певец, но и вообще дирижер FILE&nbsp;- In this Saturday, Jan. 27, 2001, file photo, Placido Domingo directs the Washington Opera Orchestra and Chorus during a rehearsal of Verdi's Requiem at Washington's Constitution Hall. Nine women in the opera world have told The Associated Press that they were sexually harassed by Domingo in encounters that took place over three decades, at venues that included the Washington Opera, the Los Angeles Opera and other opera companies. (AP Photo/Richard Drew, File)

Путин поздравил с юбилеем Пласидо Доминго

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем испанского оперного певца Пласидо Доминго.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем обращении к знаменитости Путин называет Доминго человеком необыкновенно яркого таланта и настоящей легендой оперной сцены. «Этот юбилей отмечают миллионы людей в Испании, России, странах Европы и мира, все, кому вы посвящаете свое творчество, щедро дарите вдохновение и большую созидательную энергию», — написал российский президент.

Путин также отметил, что Доминго ценят «за открытость, обаяние, жизнелюбие» и внимание к благотворительности.

21 января 2021 года Пласидо Доминго исполняется 80 лет.

В конце 2020 года Доминго отказался от предложения Путина войти в Совет по культуре.

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