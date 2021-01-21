Перенесшая коронавирус Лера Кудрявцева сломала крестец

Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла вернуться к съемкам передачи «Звезды сошлись» после перенесенной коронавирусной инфекции из-за травмы.

У себя в Instagram она рассказала, что 20 января сломала крестец. «Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и — перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит», — подписала она видеозапись, на которой запечатлена на инвалидной коляске.

День, в который телеведущая получила травму, должен был стать для нее первым рабочим днем после связанной с лечением коронавируса паузы.

О том, что Лера Кудрявцева заболела коронавирусом, стало известно в начале января.