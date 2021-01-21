Москва судится с «Что? Где? Когда?»

Московский департамент городского имущества подал судебный иск к региональной общественной организации «Объединение любителей телепрограммы «Что? Где? Когда?», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку инстанции.

Ответчик задолжал властям столицы 1,6 млн руб. и пени в размере 325 тыс. руб. по договору аренды, заключенному в 1995 году. Учредителями организации-ответчика являются гендиректор телекомпании «Игра ТВ» Наталия Стеценко, генпродюсер «Игра ТВ» Андрей Козлов и ведущий передачи Борис Крюк.

Известно, что арбитражный суд Москвы принял иск к производству, информация о деле опубликована в картотеке на сайте инстанции.

Договор между мэрией и «Объединением любителей телепрограммы «Что? Где? Когда?» заключили в 1995 году. Первое судебное заседание по иску назначено на 16 февраля.