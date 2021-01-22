«Нас больше нет»: Бузова рассталась с Манукяном после свадьбы на Мальдивах

Звезда реалити-шоу Ольга Бузова рассказала в Instagram о расставании с блогером Давидом Манукяном.

Бузова обвинила экс-избранника в том, что он «творит странные и непонятные вещи». «Нас больше нет. Я свободная девушка», — написала она.

Она также попросила поклонников не задавать ей вопросов. «Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю», — заявила Бузова, заверив, что больше не будет говорить о расставании. Манукян разрыв пока не подтверждал.

Свадебную церемонию на Мальдивах Манукян и Бузова провели 8 января. Известно, что мальдивская свадьба не имеет юридической силы в России.