Умерла звезда «Вавилона-5» Мира Фурлан

Звезда сериалов «Вавилон-5» и «Остаться в живых» Мира Фурлан скончалась на 66-м году жизни.

Об этом сообщили представители актрисы в ее Twitter. Смерть наступила 20 января 2021 года. «Это очень печальная ночь, наша подруга и соратница ушла по дороге, на котором мы ее не догоним. Но когда-нибудь мы встретимся, и многое она расскажет, и много ролей сыграет для вселенной», — написал у себя на странице автор сериала «Вавилон-5» Джозеф Майкл Стражински.

Причина смерти Миры Фурлан неизвестна. В последнее время она испытывала проблемы со здоровьем.

В «Вавилоне-5» Мира Фурлан сыграла одну из главных героинь — минбарку Деленн. В сериале «Остаться в живых» она предстала в роли ученой Даниэль Руссо.