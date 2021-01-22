После расставания Бузова обвинила Манукяна в побоях

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова обвинила своего экс-избранника Давида Манукяна в домашнем насилии.

О якобы нанесенных ей побоях она рассказала у себя в Instagram. «Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле, как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь», — гласит выдержка из личных сообщений, обращенных к Манукяну и опубликованных Бузовой.

В Stories на своей странице Ольга также заявляла об изменах бывшего возлюбленного, однако позже удалила запись.

Обвинения Бузовой Манукян пока не комментировал.

Свадебную церемонию на Мальдивах Манукян и Бузова провели 8 января. Известно, что мальдивская свадьба не имеет юридической силы в России. 22 января 2021 года Бузова заявила о расставании с «женихом».