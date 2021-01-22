Умер постановщик трюков для бондианы и «Такси» Реми Жюльен

Французский каскадер Реми Жюльен умер в возрасте 90 лет от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает BFM со ссылкой на депутата Национального собрания от департамента Луаре Жан-Пьера Дора. Известно, что несколько дней назад каскадер был госпитализирован в реанимацию.

Чемпион Франции по мотокроссу Реми Жюльен ставил трюки для фильмов «Такси» и нескольких фильмов бондианы, «Фантомаса», «Ограбления по-итальянски», работал с Аленом Делоном, Луи де Фюнесом, Жан-Полем Бельмондо. Работал в кино до 2010 года.