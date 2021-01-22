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Новости культуры

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Яна Троянова посмеялась над планами Бузовой заменить ее на «Последнем герое»

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Актриса Яна Троянова посмеялась над планами звезды реалити-шоу Ольги Бузовой заменить ее на посту ведущей передачи «Последний герой».

У себя в Instagram она ответила на пост Бузовой, которая во время отдыха на Мальдивских островах задумалась о работе на «Последнем герое». «Вышла встречать новую ведущую. Но ее самолет посадили в Шереметьево. Придется все делать самой! Ну, вы сами напросились! Новый сезон «Последнего героя», Африка, погнали!» — подписала она свое фото в яркой танзанийской одежде.

Съемки десятого «Последнего героя» начались на входящем в состав Танзании Занзибаре, поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции границы со многими другими странами закрыты.

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