Подруга Светличной рассказала о потере памяти у актрисы

Подруга заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Елена Перелыгина в беседе с «Пятым каналом» заявила, что у актрисы якобы развилась деменция и отмечается потеря памяти.

По словам Перелыгиной, 80-летняя актриса иногда не узнает друзей. «Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила, несмотря на то, что мы с ней так тесно общались. Она теряет немножко цепочку событий: сказала, что на днях был ее день рождения, хотя он еще не скоро, что она уже готовится к нему», — рассказала Перелыгина.

Ранее Светличная объяснила свое нежелание оставлять квартиру детям.

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