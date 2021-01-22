Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) в 2001 году и сейчас Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) в 2001 году и сейчас

«Это больно»: звезде «Гарри Поттера» тяжело пересматривать киносагу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Звезда киносаги о волшебнике Гарри Поттере Мэтью Льюис в беседе с New York Times признался, что ему тяжело пересматривать серию фильмов по книгам Джоан Роулинг.

В экранизации »Гарри Поттера» он сыграл мальчика по имени Невилл Долгопупс, которого находит похожим на себя. «Трудно начинать соотносить себя с персонажем. Проще играть кого-то совершенно другого, лондонского полисмена, например, богача. Иногда это больно — видеть, как много меня в Невилле», — сказал он.

По сюжету книг и кино, Невилл из стеснительного ребенка превращается в смелого молодого человека.

Ранее сообщалось, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт хочет уйти из кино.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.