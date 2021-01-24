Умер голливудский сценарист Уолтер Бернштейн

Сценарист Уолтер Бернштейн скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Он являлся одним из последних лиц, находившихся в черном списке антикоммунистов Голливуда, в который он был внесен в 1950 году.

Его жена Глория Лумис подтвердила данные о его смерти и отметила, что причиной стала пневмония.

Сценарист родился 20 августа 1919 года в Бруклине. Он также являлся военным корреспондентом во время Второй мировой войны.

Бернштейн был сценаристом для фильма «Фронт» и «Подставное лицо», которые были номинированы на «Оскар», а «Дети мисс Эверс» — на «Эмми».