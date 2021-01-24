Экс-возлюбленный Ольги Бузовой был госпитализирован с травмой руки

Бывший молодой человек Ольги Бузовой рэпер Дава (Давид Манукян) был госпитализирован с травмой руки. Об этом сообщает StarHit.
Травму он получил во время репетиции шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» несколькими днями спустя расставание с певицей Ольгой Бузовой, с которой рэпер находился в отношениях 1,5 года.
Врачи диагностировали у него вывих в плечевом суставе.
При этом организаторы шоу не уточняют информацию о продолжении участия Манукяна в проекте.
Ранее один из судей шоу Николай Цискаридзе заявил о родстве с рэпером.