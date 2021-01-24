Дава впервые высказался о расставании с Бузовой

Рэпер Дава (Давид Манукян) впервые прокомментировал расставание с певицей Ольгой Бузовой. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 1»

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Он отметил, что отношения с певицей являются пройденным для него этапом.

«К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться», — сказал Манукян.

Рэпер также не стал рассказывать другие подробности своих взаимоотношений с Бузовой и раскрывать подробности своей личной жизни.

Ранее Манукян получил травму руки на репетиции на шоу «Танцы со звездами». Инцидент произошел через пару дней после расставания пары. Бузова и Манукян состояли в отношениях 1,5 года. Пара также сыграла свадьбу на Мальдивах, однако об официальном заключении брака они не сообщали.