Директор стендапера Шаляпина подтвердила его смерть

Директор комика Александра Шаляпина Мария в беседе с телеканалом «360» подтвердила информацию о его смерти.

По словам женщины, о смерти 41-летнего артиста ей рассказала его супруга. «Мне его жена подтвердила», — сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что тело Шаляпина было найдено в доме на Хорошевском шоссе в его квартире. Предположительно, мужчина покончил с собой.

Шаляпин снимался в шоу Stand Up на ТНТ, играл в фильмах и сериалах «Бумер. Фильм второй», «Женщины против мужчин», «Сваха», «Глухарь-2», «Склифосовский» и др.