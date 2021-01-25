Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Александр Шаляпин, 2020 год Александр Шаляпин, 2020 год
Александр Шаляпин и актер Александр Петров Александр Шаляпин и актер Александр Петров
Александр Шаляпин и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Александр Шаляпин и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Александр Шаляпин и Александр Ревва Александр Шаляпин и Александр Ревва
Актер Александр Шаляпин на премьере фильма &laquo;Ограбление по-американски&raquo; в &laquo;Каро 11 Октябрь&raquo; в Москве, 2015 год Актер Александр Шаляпин на премьере фильма &laquo;Ограбление по-американски&raquo; в &laquo;Каро 11 Октябрь&raquo; в Москве, 2015 год
Ведущие Радио Maximum Александр Шаляпин и VJ Chuck Ведущие Радио Maximum Александр Шаляпин и VJ Chuck
Актер Александр Шаляпин перед премьерой фильма &laquo;Корпоратив&raquo; режиссера Олега Асадулина в кинотеатре &laquo;Синема Стар на Ленинском&raquo; в Москве, 2014 год Актер Александр Шаляпин перед премьерой фильма &laquo;Корпоратив&raquo; режиссера Олега Асадулина в кинотеатре &laquo;Синема Стар на Ленинском&raquo; в Москве, 2014 год
Александр Шаляпин (слева) на съемках сериала &laquo;Жуки&raquo;, 2018 год Александр Шаляпин (слева) на съемках сериала &laquo;Жуки&raquo;, 2018 год

Коллега Шаляпина рассказал, что перед смертью стендапер лечился

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Актер и стендапер Карен Арутюнов в беседе с «Пятым каналом» рассказал о том, что перед смертью его коллега Александр Шаляпин проходил лечение от алкогольной зависимости.

По словам Арутюнова, он не общался с Шаляпиным около полугода. «Мы не общались, потому что он был на лечении все это время. Полгода, больше», — уточнил он. «Понятно, у него была алкогольная зависимость. Уехал на лечение, контакта с ним не было, все через жену. С женой тоже не поддерживаю связь», — добавил Арутюнов.

Шаляпину был 41 год. Дебютом Александра стала роль в «Бумер: Фильм второй» в 2006 году. Зрителям он также известен по своим работам в картинах «Универ. Новая общага» (сериал), «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок» (сериал) и другим. Победитель в номинации «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая Разница Одесса 2011».

Ранее смерть Шаляпина подтвердила его директор. Предположительно, артист совершил суицид.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.