Названа причина смерти звездного стилиста Шевчука

Звездный стилист Александр Шевчук скончался от перитонита, сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на собственный источник в окружении покойного.

Утверждается, что 54-летнему Шевчуку стало плохо дома, для него вызвали бригаду скорой помощи.

После срочной операции началось заражение, спасти стилиста не удалось. Что вызвало перитонит, не сообщается. 17 января Александр Шевчук еще был здоров — он общался с поклонниками в Instagram и выкладывал новые селфи.

Александр Шевчук cоздавал образы Алле Пугачевой, Филиппу Киркорову, многим другим звездам, участвовал в популярных телешоу. 25 января о его смерти сообщила у себя в Instagram певица Лайма Вайкуле.