Роб Коэн ответил на обвинения Азии Ардженто в насилии

Актриса и режиссер Азия Ардженто обвинила режиссера фильмов «Форсаж» и «Три икса» Роба Коэна в сексуальном насилии.

В интервью итальянской газете Il Corriere della Sera Ардженто заявила, что Коэн заставил ее принять наркотики. «Тогда я не знала, что произошло. Я проснулась в его постели голой», — рассказала она, добавив, что это произошло во время съемок «Трех иксов».

Представитель Коэна опроверг ее слова. «Мистер Коэн категорически отрицает обвинения Азии Ардженто в насилии. Во время совместной работы у них были прекрасные рабочие отношения, мистер Коэн считал ее своим другом, так что эти заявления о событиях 2002 года обескураживают, особенно с учетом того, что мы узнали о ней в последние годы», — приводит цитату Deadline.

Обвинения также вошли в книгу Ардженто «Анатомия дикого сердца», которая выйдет в Италии 26 января. На одном из телешоу, предварявших выход книги, актриса говорила, что не стала выдвигать обвинения против Коэна раньше, поскольку не была уверена, что произошло, и не хотела раздувать скандал.

В 2019 году решившая не называть своего имени публично женщина также обвинила Роба Коэна в насилии. Инцидент якобы произошел в 2015 году в Нью-Йорке. Дочь Коэна Валькирия Уэзер ранее утверждала, что режиссер совращал ее в детском и подростковом возрасте и брал в заграничные поездки, где вместе с ней якобы ходил в бордели. Эти заявления Коэн также опровергал.

В 2017 году Азия Ардженто публично заявила, что ее изнасиловал продюсер Харви Вайнштейн. В 2018 году в насилии обвинили уже ее саму — актер и музыкант Джимми Беннетт утверждал, что она совратила его, когда он был несовершеннолетним.