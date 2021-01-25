Умер работавший с Бертолуччи и Феллини продюсер Гримальди

Кинопродюсер Альберто Гримальди умер в возрасте 95 лет, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Итальянский продюсер умер в Майами. В США он переехал в 1977 году.

Гримальди работал над фильмами «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи, «Хороший, плохой, злой» Серджио Леоне, «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини, «Сатирикон Феллини» Федерико Феллини и многими другими.

Последней продюсерской работой Гримальди стали «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе. Премьера фильма состоялась в 2002 году.