«Спасибо за «Фабрику звезд»: Яна Чурикова скорбит по стилисту Шевчуку

Бывшая ведущая шоу «Фабрика звезд» Яна Чурикова высказалась о смерти звездного стилиста Александра Шевчука у себя в Instagram.

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По словам Чуриковой, Шевчука своей работой определил стандарты профессии стилиста в России. «Саша был еще «имиджмейкером», слово-то какое. Когда наша эстрада превращалась в шоу-бизнес и стало понятно, что стилем артистов должны заниматься профессионалы», — вспоминает она. «Рада, что наши пути пересеклись. Спасибо за «Фабрику звезд», — скорбит телеведущая, работавшая на проекте вместе с Шевчуком. Она пообещала, что запомнит стилиста находящимся «всегда в работе».

О смерти 54-летнего Александра Шевчука стало известно 25 января. СМИ сообщают, что причиной смерти стал перитонит.