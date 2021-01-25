«Чики» и «Внутри Лапенко» номинированы на национальную премию в области веб-индустрии

Третья национальная премия в области веб-индустрии объявила список номинантов, в который вошли более 150 российских интернет-проектов, представленных онлайн с ноября 2019 года по декабрь 2020-го.

В номинации «Лучший интернет-сериал» (хронометраж серии до 24 минут) на награду претендуют веб-сериал Анны Меликян «Нежность», второй сезон молодежной драмеди «Трудные подростки», сериал «257 причин, чтобы жить», отмеченный на фестивале Canneseries, криминальная комедия «Zakon i Besporyadok», вертикальный скринлайф Ивана Петухова «Взаперти», сериал Семена Слепакова «Окаянные дни», комедийный сериал Гарика Харламова «Зона комфорта», первый в России онлайн-ситком #СидЯдома, карантинный проект «АНПАКИНГ» и др.

«Лучшим веб-сериалом» могут стать веб-проекты, доступные на открытых площадках: «Исчезающие истории» Олега Агейчева, дебютный веб-сериал актрисы, режиссера и певицы Ян Гэ «Выйти нельзя остаться», драмеди «Естественный отбор», мультсериал «Последние дни треша», «Алиса» с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным, сериал о кибер-спорте «Изи катка», «Про людей и про войну», «Внутри Лапенко» и др.

В категорию «Лучший интернет-сериал» (хронометраж эпизода более 24 минут) попали новые российские сериалы «Чики», «Перевал Дятлова», «Мертвые души», «Псих», «Шерлок в России», «Территория», «Обычная женщина», «Хороший человек», «Игра на выживание» и др.

Также будут вручены награды в категориях «Документальный онлайн-проект года», «Интервьюер года», «Онлайн-событие года», «Развлекательное онлайн-шоу», «Онлайн-тревел проект», «Познавательный онлайн-проект», «Прорыв года», «Лучшая онлайн-платформа по мнению профессионального сообщества», специальные призы, призы от прессы.



Торжественная церемония вручения наград пройдет 5 февраля в Москве офлайн с учетом связанных с пандемией требований. Ведущими традиционно выступят Иван Ургант и Александр Гудков.