Апина отреагировала на попадание в черный список Украины

Российская певица Алена Апина в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировала решение властей Украины внести ее в черный список и запретить въезд в страну.

По словам артистки, ей известно о запрете, однако посещать Украину она не собиралась. Исполнительница указала, что не знает причину, по которой она оказалась в черным списке.

«Мне это абсолютно безразлично», — отметила Апина.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины внесло в черный список страны российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову на основании запроса СБУ.

В августе 2015 года Минкульт Украины опубликовало черный список деятелей культуры, «создающих угрозу национальной безопасности». Список продолжает расширяться. В настоящее время в нем значатся 159 человек.