Апина отреагировала на попадание в черный список Украины

Российская певица Алена Апина в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировала решение властей Украины внести ее в черный список и запретить въезд в страну.
По словам артистки, ей известно о запрете, однако посещать Украину она не собиралась. Исполнительница указала, что не знает причину, по которой она оказалась в черным списке.
«Мне это абсолютно безразлично», — отметила Апина.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины внесло в черный список страны российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову на основании запроса СБУ.
В августе 2015 года Минкульт Украины опубликовало черный список деятелей культуры, «создающих угрозу национальной безопасности». Список продолжает расширяться. В настоящее время в нем значатся 159 человек.