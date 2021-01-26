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Александр Шаляпин, 2020 год Александр Шаляпин, 2020 год
Александр Шаляпин и актер Александр Петров Александр Шаляпин и актер Александр Петров
Александр Шаляпин и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Александр Шаляпин и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Александр Шаляпин и Александр Ревва Александр Шаляпин и Александр Ревва
Актер Александр Шаляпин на премьере фильма &laquo;Ограбление по-американски&raquo; в &laquo;Каро 11 Октябрь&raquo; в Москве, 2015 год Актер Александр Шаляпин на премьере фильма &laquo;Ограбление по-американски&raquo; в &laquo;Каро 11 Октябрь&raquo; в Москве, 2015 год
Ведущие Радио Maximum Александр Шаляпин и VJ Chuck Ведущие Радио Maximum Александр Шаляпин и VJ Chuck
Актер Александр Шаляпин перед премьерой фильма &laquo;Корпоратив&raquo; режиссера Олега Асадулина в кинотеатре &laquo;Синема Стар на Ленинском&raquo; в Москве, 2014 год Актер Александр Шаляпин перед премьерой фильма &laquo;Корпоратив&raquo; режиссера Олега Асадулина в кинотеатре &laquo;Синема Стар на Ленинском&raquo; в Москве, 2014 год
Александр Шаляпин (слева) на съемках сериала &laquo;Жуки&raquo;, 2018 год Александр Шаляпин (слева) на съемках сериала &laquo;Жуки&raquo;, 2018 год

Сосед погибшего стендапера Шаляпина рассказал о трагедии

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Сосед стендапера Александра Шаляпина рассказал журналистам телеканала «360» о произошедшей трагедии.

Он сообщил, что ночью услышал крик жены актера.

«У девушки в глазах был панический страх, она стояла «зеленая», в шоковом состоянии», — сказал мужчина.

Он заявил, что Шаляпин якобы мог злоупотреблять алкоголем. По словам мужчины, у артиста были проблемы со спиртным.

Сосед добавил, что периодически видел Шаляпина «с отекшим лицом».

Ранее директор стендапера Мария Малякина рассказала о том, что в последнее время 41-летний Шаляпин проходил реабилитацию, лечился от алкогольной зависимости.

25 января стало известно о смерти Александра Шаляпина. По словам его представителя, стендапер совершил суицид.

Александр Шаляпин известен по своим работам в картинах «Бумер: Фильм второй», «Универ. Новая общага» (сериал), «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок» (сериал) и другим. Победитель в номинации «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая Разница Одесса 2011».

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