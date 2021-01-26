Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Продюсер Яна Рудковская перед началом банкета по случаю бракосочетания режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак в Музее Москвы, 13 сентября 2019 года Продюсер Яна Рудковская перед началом банкета по случаю бракосочетания режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак в Музее Москвы, 13 сентября 2019 года

Рудковская со скандалом покинула день рождения Бузовой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Продюсер Яна Рудковская со скандалом покинула вечеринку по случаю дня рождения певицы и звезды реалити-шоу Ольги Бузовой, сообщает Telegram-канал Super.

Рудковской не понравилось, что одна из подруг певицы обвинила отечественных знаменитостей в неискренности. «За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите», — сказала она, когда микрофон передали ей, а после ушла несмотря на просьбы Бузовой остаться.

При этом она тепло поздравила Ольгу в Instagram. «С днем рождения, дива! Будь счастлива! Мы тебя очень любим, твои поклонники тебя очень любят и поддерживают тебя, а остальное неважно!» — написала Рудковская.

Ранее Дава впервые высказался о расставании с Бузовой.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.