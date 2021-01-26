Рудковская со скандалом покинула день рождения Бузовой

Продюсер Яна Рудковская со скандалом покинула вечеринку по случаю дня рождения певицы и звезды реалити-шоу Ольги Бузовой, сообщает Telegram-канал Super.

Рудковской не понравилось, что одна из подруг певицы обвинила отечественных знаменитостей в неискренности. «За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите», — сказала она, когда микрофон передали ей, а после ушла несмотря на просьбы Бузовой остаться.

При этом она тепло поздравила Ольгу в Instagram. «С днем рождения, дива! Будь счастлива! Мы тебя очень любим, твои поклонники тебя очень любят и поддерживают тебя, а остальное неважно!» — написала Рудковская.

Ранее Дава впервые высказался о расставании с Бузовой.