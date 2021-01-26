Рудковская объяснила «скандал» на дне рождения Бузовой

Никакого скандала между продюсером Яной Рудковской и подругой Ольги Бузовой на дне рождения певицы не было. Об этом «Газете.Ru» рассказала сама Рудковская, подчеркнув, что ушла со дня рождения не из-за обиды.

Накануне СМИ сообщили о ссоре, которая произошла между продюсером Димы Билана и одной из подруг Бузовой во время празднования ее юбилея. Девушка обвинила пришедших артистов в неискренности. На это Рудковская вышла в центр зала и в микрофон ответила девушке, сказав, что «дожила до такого возраста, когда может позволить говорить себе правду», а после этого покинула праздник.

«Я ни с кем не скандалила. Я уехала, потому что было уже поздно. Меня проводила команда Оли, и перед уходом я сделала замечание одной из девушек, которая после тостов моих, Лолиты, Мартиросяна, Батрутдинова и Галустяна, сказала, что шоу-бизнес льстит в своих высказываниях. Я не знаю, кто она, но ее замечание мне было неприятно. Это было абсолютно дружеское, с юмором сделанное замечание», — объяснила Рудковская.

Продюсер добавила, что не держит зла на девушку. Более того, она считает, что подруга Бузовой просто не подумала перед тем, как сказать тост.