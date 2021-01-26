Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Яна Рудковская Яна Рудковская
Эксклюзив

Рудковская объяснила «скандал» на дне рождения Бузовой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Никакого скандала между продюсером Яной Рудковской и подругой Ольги Бузовой на дне рождения певицы не было. Об этом «Газете.Ru» рассказала сама Рудковская, подчеркнув, что ушла со дня рождения не из-за обиды.

Накануне СМИ сообщили о ссоре, которая произошла между продюсером Димы Билана и одной из подруг Бузовой во время празднования ее юбилея. Девушка обвинила пришедших артистов в неискренности. На это Рудковская вышла в центр зала и в микрофон ответила девушке, сказав, что «дожила до такого возраста, когда может позволить говорить себе правду», а после этого покинула праздник.

«Я ни с кем не скандалила. Я уехала, потому что было уже поздно. Меня проводила команда Оли, и перед уходом я сделала замечание одной из девушек, которая после тостов моих, Лолиты, Мартиросяна, Батрутдинова и Галустяна, сказала, что шоу-бизнес льстит в своих высказываниях. Я не знаю, кто она, но ее замечание мне было неприятно. Это было абсолютно дружеское, с юмором сделанное замечание», — объяснила Рудковская.

Продюсер добавила, что не держит зла на девушку. Более того, она считает, что подруга Бузовой просто не подумала перед тем, как сказать тост.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.