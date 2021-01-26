Некоторые сцены нового фильма о Бонде переснимут

Создатели нового фильма «бондианы» под названием «Не время умирать» переснимут некоторые сцены картины, сообщает Independent со ссылкой на собственный источник.

Авторы решили, что к моменту выхода ленты появляющиеся на экране гаджеты будут выглядеть устаревшими, в чем не заинтересованы спонсоры фильма.

Премьера 25-й части франшизы о британском супершпионе должна была состояться в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была несколько раз перенесена.

В январе 2021 года премьеру «Не время умирать» перенесли на 8 октября 2021 года.