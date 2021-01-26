СМИ: оперный певец Шмулевич получил ножевое ранение в ходе конфликта с женой

Солист Мариинского театра Павел Шмулевич утром 26 января обратился к врачам с ножевым ранением, после чего врачи сообщили в петербургскую полицию, передает «Фонтанка».

38-летний, утверждает издание, заявлял, что травму получил в ходе конфликта с супругой. В пресс-службе Мариинского театра уточнили, что после оказания медицинской помощи артист находится в удовлетворительном состоянии и планирует вернуться к работе в ближайшее время. «Он благодарит СМИ за обеспокоенность его здоровьем, но просит прекратить распространение информации о его частной жизни», — подчеркнули в театре.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Павел Шмулевич служит солистом оперной труппы Мариинского театра с 2008 года, исполняет басовые партии в операх «Руслан и Людмила», «Князь Игорь», «Пиковая дама», «Война и мир», «Аида», «Тоска».