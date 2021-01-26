Федосеевой-Шукшиной отказали в возбуждении дела против Алибасова

Следственный комитет отказал актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против продюсера Бари Алибасова, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на экс-представителя Алибасова и пресс-секретаря его адвоката Вадима Горжанкина.

Горжанкин уточнил: защитник Алибасова Роман Кандауров узнал, что следствие решило не возбуждать дело в связи с отсутствием в действиях продюсера состава преступления. Кандауров, по словам Горжанкина, убеждал следствие в том, что Алибасов законно принял в дар квартиру в Новой Москве от Федосеевой-Шукшиной, а затем продал эту квартиру своему помощнику Сергею Моцарю. «В результате Следственный комитет разобрался в данном вопросе и поставил точку, отказав Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против Бари Алибасова и Сергея Моцаря в связи с отсутствием в их действиях состава преступления», — разъяснил Горжанкин.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Отношения супругов испортились, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн руб., а тот передал ее своему помощнику. Договор дарения, уточняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. На спорное имущество был наложен арест.

Ранее адвокат Федосеевой-Шукшиной заявляла, что брак актрисы с продюсером пока не расторгнут.