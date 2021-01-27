Екатерину Жемчужную госпитализировали с коронавирусом

Народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована с коронавирусом COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на саму 76-летнюю актрису.

Она подтвердила, что находится в больнице. «Капельницы делают разные, получше немножко», — заверила она.

Екатерина Жемчужная — актриса театра «Ромэн», супруга режиссера театра Николая Жемчужного. Дебютировала в кино в сериале «Вечный зов», также снималась в фильмах «Карнавал», «Королева Марго», «Табор уходит в небо», «Цыганское счастье» и др.

СМИ сообщали о госпитализации Екатерины Жемчужной в июле 2020 года. Тогда у артистки повысилось давление.