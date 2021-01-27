Стало известно о предсмертных планах погибшей вокалистки «Востока»

Продюсер группы «Восток» Геннадий Филиппов в беседе с «Пятым каналом» рассказал о предсмертных планах погибшей бэк-вокалистки коллектива Натэллы Ас.

Натэлла Ас должна была отправиться на концерт в Подмосковье вместе с коллективом 22 января, но коллеги не смогли дозвониться до участницы и поехали без нее. «23-го у нас концерт. Мы поехали без нее в укороченном составе. Не могли никак дозвониться, ничего, не отвечала. Буквально по дороге на концерт в Щелково нам ее подруга прислала сообщение, что она трагически погибла», — вспоминает Филиппов.

Дату прощания с Натэллой Ас ее родные пока не сообщают. Известно, что певица будет похоронена в городе Муром.

О гибели Натэллы Ас стало известно 26 января.