Дочь Алсу спела песню для нового сериала «Союзмультфильма»

Дочь певицы Алсу, певица и телеведущая Микелла Абрамова исполнила песню «Снежинка» для первой серии нового музыкального сериала для дошкольников «Енотки», сообщают «Союзмультфильм» и Premier.

Герои «Еноток» познакомят зрителей 1 — 4 лет с многообразным миром музыки, помогут развить чувство слуха, ритма и изучить основы нотной грамотности. Герои сериала — семеро маленьких енотов, которые живут в большой музыкальной шкатулке. Они будут показывать джазовые, рок-н-ролльные, стилизованные под народные и другие номера.

Композиции для «Еноток» написали Павел Ивашинников, Юрий Севостьянов и Алексей Кестнер, амбассадором проекта стал звезда Instagram и «самый популярный енот России» по кличке Тема из Кемерово.

Премьера первых четырех серий «Еноток» состоится 28 января на видеосервисе Premier.