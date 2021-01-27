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Новости культуры

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Дочь Алсу спела песню для нового сериала «Союзмультфильма»

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Дочь певицы Алсу, певица и телеведущая Микелла Абрамова исполнила песню «Снежинка» для первой серии нового музыкального сериала для дошкольников «Енотки», сообщают «Союзмультфильм» и Premier.

Герои «Еноток» познакомят зрителей 1 — 4 лет с многообразным миром музыки, помогут развить чувство слуха, ритма и изучить основы нотной грамотности. Герои сериала — семеро маленьких енотов, которые живут в большой музыкальной шкатулке. Они будут показывать джазовые, рок-н-ролльные, стилизованные под народные и другие номера.

Композиции для «Еноток» написали Павел Ивашинников, Юрий Севостьянов и Алексей Кестнер, амбассадором проекта стал звезда Instagram и «самый популярный енот России» по кличке Тема из Кемерово.

Премьера первых четырех серий «Еноток» состоится 28 января на видеосервисе Premier.

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