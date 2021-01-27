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Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983) Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983)
Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983) Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Здесь твой фронт&raquo; (1983) Юрий Лахин в фильме &laquo;Здесь твой фронт&raquo; (1983)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Иван Бабушкин&raquo; (1985) Юрий Лахин в фильме &laquo;Иван Бабушкин&raquo; (1985)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Сказка на ночь&raquo; (1991) Юрий Лахин в фильме &laquo;Сказка на ночь&raquo; (1991)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Сыщики-1&raquo; (2001) Юрий Лахин в сериале &laquo;Сыщики-1&raquo; (2001)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Антикиллер&raquo; (2002) Юрий Лахин в фильме &laquo;Антикиллер&raquo; (2002)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Оперативный псевдоним&raquo; (2003) Юрий Лахин в сериале &laquo;Оперативный псевдоним&raquo; (2003)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Ликвидация&raquo; (2007) Юрий Лахин в сериале &laquo;Ликвидация&raquo; (2007)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Исаев&raquo; (2009) Юрий Лахин в сериале &laquo;Исаев&raquo; (2009)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Позднее раскаяние&raquo; (2013) Юрий Лахин в сериале &laquo;Позднее раскаяние&raquo; (2013)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Верни мою любовь&raquo; (2014) Юрий Лахин в сериале &laquo;Верни мою любовь&raquo; (2014)

Режиссер «Ликвидации» прокомментировал смерть актера Лахина

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Режиссер «Ликвидации» Сергей Урсуляк в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал смерть сыгравшего в сериале актера Юрия Лахина.

В последний раз Урсуляк работал с Лахиным в 2009 году — над сериалом «Исаев». «Это огромная утрата, личная утрата. Несмотря на то, что мы последние годы не встречались и не работали. Я считаю, что Юра очень хороший, я бы даже сказал, выдающийся артист. Его работа в «Ликвидации» и в «Исаеве» — острая, яркая работа. Мне было удовольствие с ним работать. Я потрясен его уходом», — сказал режиссер, добавив, что недавно вспоминал об актере.

Юрий Лахин также снимался в сериалах «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы», последней ролью актера стала роль журналиста Херфера в сериале Сергея Гинзбурга «Зорге» (2019). С 1996 года был артистом театра «Сатирикон». Скончался 27 января в возрасте 68 лет от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

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