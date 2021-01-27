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Новости культуры

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Актер Андрей Болсунов Актер Андрей Болсунов

Умер актер Андрей Болсунов

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Актер Андрей Болсунов умер в возрасте 52 лет, сообщила пресс-служба театра «Гоголь-центр» в Instagram.

Смерть наступила 27 января. «Андрей остался в труппе после того, как Театр им. Гоголя стал «Гоголь-центром», и был важной и неотъемлемой частью нашей команды. Мы запомним Андрея как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера», — рассказали коллеги.

Причина смерти артиста неизвестна.

С 1993 года Болсунов служил в Московском драмтеатре имени Гоголя («Гоголь-центр»), был занят в спектаклях «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны», «Страх». Снялся в фильмах «Авантюристка», «Слуга государев» и др.

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