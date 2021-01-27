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Новости культуры

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Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, 2019 год Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, 2019 год

Худрук МХАТа Эдуард Бояков госпитализирован

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В одну из московских больниц был госпитализирован художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Как рассказали в пресс-службе, Боякову сделали операцию. Там отметили, что он чувствует себя хорошо.

«В ближайшее время будет на связи», — сказал собеседник агентства.

Режиссер и продюсер Эдуард Бояков стал худруком МХАТа им. Горького 4 декабря 2018 года. Он был назначен на этот пост вместо народной артистки СССР Татьяны Дорониной, которая возглавляла учреждение 30 лет.

На прошлой неделе продюсера группы «На-на» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию.

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