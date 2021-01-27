Киркоров будет представлять Молдову на «Евровидении-2021»

Народный артист России, певец Филипп Киркоров в своем Instagram заявил, что поедет на «Евровидение-2021» от Молдовы.

Он отправится на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение-2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал артист.

В 2020 году конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Комментатор «Евровидения», актер Грэм Нортон заявил, что в текущем году мероприятие обязательно состоится. Кто будет представлять Россию пока неизвестно.