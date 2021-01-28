Скончалась американская актриса Клорис Личмен

Американская актриса Клорис Личмен, являющаяся обладательницей премий «Оскар» и «Золотой глобус», умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на представителя актрисы.

По его словам, Личмен скончалась от естественных причин в своем доме в городе Энсинитас в штате Калифорния.

Клорис Личмен — восьмикратный лауреат премии «Эмми», в общей сложности она была номинирована 22 раза. Также на ее счету по одной премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Личмен сыграла в фильмах «Последний киносеанс», «Молодой Франкенштейн», «Плохой Санта» и «Испанский английский».