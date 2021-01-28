Американские критики внесли «Дорогие товарищи!» в топ-5 иностранных фильмов

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в топ-5 лучших фильмов на иностранном языке Национального совета кинокритиков США, сообщается на официальном сайте организации.

Также в рейтинг вошли греческий фильм «Яблоки», румынский «Коллектив», испанский фильм «Агент-крот» и «Ночь королей» совместного производства Франции, Канады, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Гватемальская лента La Llorona стала лучше .

Лучшим фильмом по версии американских кинокритиков стала военная драма «Пятеро одной крови» режиссера Спайка Ли.

Сюжет фильма разворачивается в 1962 году, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. «Дорогие товарищи!» вышли в широкий прокат в России 12 ноября.

Ранее фильм победил на фестивале российских фильмов в Польше.