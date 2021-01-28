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Актер Василий Лановой, октябрь 2019 года Актер Василий Лановой, октябрь 2019 года

Госпитализированного с коронавирусом Ланового подключили к ИВЛ

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Актера Василия Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 28 января состояние госпитализированного с коронавирусом Ланового резко ухудшилось, в тяжелом состоянии его перевели в реанимацию.

Известно, что за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.

87-летнего Ланового госпитализировали 2 января, медики решили наблюдать за его состоянием в больнице из-за возраста. Его супруге, актрисе Ирине Купченко, врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с мужем.

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