В театре подтвердили перевод Ланового в реанимацию

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок подтвердил информацию о переводе народного артиста СССР Василия Ланового в реанимацию.

О состоянии артиста он сообщил в беседе с ТАСС. «Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», — сказал Крок.

87-летнего Ланового госпитализировали 2 января, медики решили наблюдать за его состоянием в больнице из-за возраста. Его супруге, актрисе Ирине Купченко, врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с мужем.

28 января СМИ сообщили, что из-за ухудшения самочувствия Василия Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.