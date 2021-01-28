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Новости культуры

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Режиссер Тигран Кеосаян Режиссер Тигран Кеосаян

Кеосаяну хотят запретить въезд на Украину

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Министерство иностранных дел Украины хочет запретить въезд в страну российскому шоумену Тиграну Кеосаяну из-за его визита в Донецк.

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь ведомства Олег Николенко. Он также напомнил, что составившие Кеосаяну компанию главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян уже лишены права въезда на Украину.

28 января в Донецке журналисты должны провести форум «русский Донбасс».

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Ранее в черный список Украины попала певица Алена Апина.

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