Молдавская певица рассказала о работе с Киркоровым перед «Евровидением»

Певица Наталья Гордиенко, которая будет представлять Молдавию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, в беседе с ТАСС сообщила, что продюсером ее выступление будет российский певец Филипп Киркоров.

Кроме того, по словам Гордиенко, Киркоров выступит соавтором ее конкурсной композиции. «Мы готовим новый материал. Это будет совершенно другая композиция, нежели в прошлом году. Презентовать ее мы будем в марте. О деталях рассказывать пока не буду», — сказала она.

Сейчас номер готовит Киркоров и его команда Dream Team, в которую также входит греческий композитор Димитриос Контопулос. Сейчас Гордиенко находится на съемках конкурсного клипа в Киеве. «Формат конкурса нам не известен, но мы очень надеемся, что он будет проходить там же (в Роттердаме) хотя бы с каким-то минимальным количеством зрителей в зале», — надеется она.

Гордиенко должна была представлять Молдавию на «Евровидении» в 2020 году, однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее Киркоров заявил, что готовит для «Евровидения» новую песню вместе с Гордиенко.