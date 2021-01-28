Фильмы Гайдая возглавили рейтинг любимых комедий россиян

Фильмы Леонида Гайдая возглавили рейтинг любимых комедий россиян, сообщает киноканал «Комедия» со ссылкой на исследование Института современных медиа (MOMRI).

Больше чем у половины россиян есть любимая комедия, однако лишь 12 фильмов набрали более 1% ответов. Фильм Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» стал лидером списка, набрав 5,7%, а его же лента «Бриллиантовая рука» заняла второе место 5,4%.

В топ также вошли сериал «Сваты», голливудские хиты «Один дома» и «Маска» и французский фильм «1+1».

58% респондентов заявили, что смотрят комедии по телевизору, при этом 8% россиян делают это каждый или почти каждый день, а 17% — один или два раза в неделю. 40% респондентов сказали, что совсем не смотрят комедии.