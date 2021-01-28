«У них начнутся проблемы»: Киркоров — о запрете на въезд в Литву

Певец Филипп Киркоров в беседе с РИА «Новости» заявил, что будет судиться из-за запрета на въезд в Литву.

По словам Киркорова, он будет обращаться в европейские суды. «Запретили въезд и запретили — это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», — сказал Киркоров. Он добавил, что Эстония не последовала примеру Литвы не стала запрещать ему въезд.

Ранее МВД Литвы сообщило, что после обращения МИД страны миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Это решение объяснили тем, что певец неоднократно посещал Крым, тем самым «сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины».

Ранее Киркоров потребовал разъяснить причины своего внесения в «черный список» Литвы.