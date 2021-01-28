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Новости культуры

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Василий Лановой, 2018 год Василий Лановой, 2018 год

Baza: Лановой пережил клиническую смерть

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Народный артист СССР Василий Лановой пережил клиническую смерть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как известно, актер уже несколько недель находится в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа. Врачи решили наблюдать за его состоянием в медучреждении из-за возраста. Его жене, актрисе Ирине Купченко, врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с супругом.

По оценкам врачей, 87-летний Лановой находится в крайне тяжелом состоянии.

В четверг, 28 января, в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова сообщили о переводе Ланового в реанимацию.

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