В сети появились редкие кадры супруги Валерия Леонтьева

Композитор Игорь Крутой в своем Instagram опубликовал видеозапись, где видно супругу артиста Валерия Леонтьева Людмилу Исакович, которая избегает публичности.

Крутой рассказал, что певец с женой навестили его в Майами.

«Замечательный день — к нам в гости приехали мама с Аллочкой и Валерик Леонтьев с Люсей. Часа три просидели в ресторане с видом на яхт-клуб, ели, пили, вспоминали, смеялись», — написал композитор под видео.

На кадрах Исакович видно всего несколько секунд. Узнать ее можно только по светлым коротким волосам и крупным татуировкам.

Леонтьев и Исакович вместе с 1972 года, женаты с 1998 года.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил Валерия Леонтьева в краже песни.