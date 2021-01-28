Умер Василий Лановой

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Василий Лановой (1934&ndash;2021) Василий Лановой (1934&ndash;2021)
Василий Лановой в роли Калафа в спектакле &laquo;Принцесса Турандот&raquo;, 1969 год Василий Лановой в роли Калафа в спектакле &laquo;Принцесса Турандот&raquo;, 1969 год
Василий Лановой (слева) в роли Тулина и Александр Белявский (справа) в роли Крылова в фильме &laquo;Иду на грозу&raquo;, 1965 год Василий Лановой (слева) в роли Тулина и Александр Белявский (справа) в роли Крылова в фильме &laquo;Иду на грозу&raquo;, 1965 год
Василий Лановой в роли Анатоля Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой на съемках кинофильма &laquo;Война и мир&raquo; (режиссер Сергей Бондарчук), 1964 год Василий Лановой в роли Анатоля Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой на съемках кинофильма &laquo;Война и мир&raquo; (режиссер Сергей Бондарчук), 1964 год
Василий Лановой Василий Лановой
Актриса Ирина Купченко в роли Жени и актер Василий Лановой в роли Николая в фильме Юлия Райзмана &laquo;Странная женщина&raquo;, 1978 год Актриса Ирина Купченко в роли Жени и актер Василий Лановой в роли Николая в фильме Юлия Райзмана &laquo;Странная женщина&raquo;, 1978 год
Алиса Фрейндлих и Василий Лановой в кадре из художественного фильма &laquo;Анна и командор&raquo;, 1974 год Алиса Фрейндлих и Василий Лановой в кадре из художественного фильма &laquo;Анна и командор&raquo;, 1974 год
Василий Лановой в роли Юрия Владимировича Андропова. Кадр из сериала &laquo;Брежнев&raquo; (2005) Василий Лановой в роли Юрия Владимировича Андропова. Кадр из сериала &laquo;Брежнев&raquo; (2005)
Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика &laquo;Шестое июля&raquo;, 1968 год Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика &laquo;Шестое июля&raquo;, 1968 год
Василий Лановой, 1986 год Василий Лановой, 1986 год
Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши (справа налево) в фильме &laquo;Коллеги&raquo;, 1963 год Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши (справа налево) в фильме &laquo;Коллеги&raquo;, 1963 год
Кадр из фильма &laquo;Алые паруса&raquo; (&laquo;Мосфильм&raquo;, 1961 г.). Режиссер&nbsp;- Александр Птушко. В ролях: Василий Лановой и Олег Анофриев Кадр из фильма &laquo;Алые паруса&raquo; (&laquo;Мосфильм&raquo;, 1961 г.). Режиссер&nbsp;- Александр Птушко. В ролях: Василий Лановой и Олег Анофриев
Балерина Майя Плисецкая в роли Бетси Тверской и актер Василий Лановой в роли Вронского в фильме Александра Зархи &laquo;Анна Каренина&raquo;, 1966 год Балерина Майя Плисецкая в роли Бетси Тверской и актер Василий Лановой в роли Вронского в фильме Александра Зархи &laquo;Анна Каренина&raquo;, 1966 год
Актер Василий Лановой на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ &laquo;Останкино&raquo; в Москве Актер Василий Лановой на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ &laquo;Останкино&raquo; в Москве
Актер Василий Лановой и председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков перед началом церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год &laquo;Золотой Орел&raquo;, 25 января 2019 года Актер Василий Лановой и председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков перед началом церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год &laquo;Золотой Орел&raquo;, 25 января 2019 года
Актер Василий Лановой, октябрь 2019 года Актер Василий Лановой, октябрь 2019 года
Актер Василий Лановой перед началом презентации Симоновской сцены театра имени Е.Вахтангова после капитального ремонта, 2017 год Актер Василий Лановой перед началом презентации Симоновской сцены театра имени Е.Вахтангова после капитального ремонта, 2017 год

Умер Василий Лановой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Умер народный артист СССР Василий Лановой, передает ТАСС. Об этом сообщила его жена Ирина Купченко.

Ему было 87 лет.

«Василий Семенович скончался», — сказала Купченко.

Актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа. Ранее 28 января стало известно, что Лановой пережил клиническую смерть.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.