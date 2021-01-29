Киркоров рассказал, кого бы хотел увидеть на «Евровидении» в 2021 году от России

Артист Филипп Киркоров рассказал, кого бы хотел увидеть на песенном конкурсе «Евровидение» от России в 2021 году, передает РИА «Новости».

«По условиям конкурса, страны могут сами выбирать – оставлять артиста, который был заявлен в прошлом году или выбирать нового. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети – невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим», — заявил он.

Киркоров выразил надежду, что музыкальный коллектив придумает новую зажигательную песню, с которой будут шансы на победу.

Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении» в Роттердаме в мае 2020 года, однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. При этом сами музыканты рассказали, что планируют отправить несколько песен на отбор «Евровидения-2021».